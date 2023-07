Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Donald Trump, urmeaza sa fie judecat de justitia federala americana cu privire la detinerea ilegala de documente apartinand Pentagonului in mai 2024, in timpul alegerilor primare ale Partidului Republican și inainte de alegerile prezidentiale, relateaza hotnews.ro , cu referire la Reuters.

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite, Mike Pence, care candideaza pentru nominalizarea republicana la alegerile prezidentiale din 2024, a facut joi o vizita surpriza in Ucraina pentru a se intalni cu presedintele Volodimir Zelenski, a informat NBC News, relateaza Reuters. Vizita in Ucraina „imi intareste…

- Fostul vicepresedinte republican Mike Pence se pregateste sa intre pe 7 iunie in cursa alegerilor prezidentiale din 2024, candidand astfel impotriva fostului sau sef, au indicat miercuri pentru Reuters doua surse informate. Pence isi va lansa campania cu un video si un discurs in statul Iowa, au mentionat…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a intrat miercuri in cursa prezidențiala din 2024, inscriindu-se intr-o competiție primara republicana aglomerata, care va testa atat atractivitatea sa naționala ca un conservator cultural deschis, cat și disponibilitatea Partidului Republican de a trece peste fostul…

