Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a sugerat ca el ar fi trebuit sa primeasca Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2019, informeaza BBC News online.

"Sa va spun despre Premiul Nobel pentru Pace, o sa va spun. Eu am realizat un acord, am salvat o tara si tocmai am auzit ca liderul acelei tari primeste acum Premiul Nobel pentru salvarea tarii. Mi-am spus: «Oare eu am avut vreo implicare?» Da, dar stiti cum este, asa se intampla. Atat timp cat se stie, asta este ce conteaza... Am evitat un mare razboi, am evitat cateva", a declarat Donald Trump in cursul unui miting electoral desfasurat…