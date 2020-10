Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- Donald Trump a fost transportat la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru a fi tratat pentru Covid-19, a declarat secretarul de presa de la Casa Alba. The post Mesajul transmis de Donald Trump inainte de a fi transportat la spital pentru a fi tratat de COVID-19 appeared first on Renasterea…

- Contracandidatul lui Trump, Joe Biden, a spus ca el și soția sa „ii trimit toate gandurile bune” lui Donald Trump și primei doamne Melania, dorindu-le o „recuperare rapida”, scrie CNN.Candidatul democrat se alatura unei serii de lideri și politicieni mondiali care au trimis mesaje de susținere cuplului…

- Un plic care continea ricina, o otrava periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta a fost interceptat inainte de a ajunge in camera prin care trece toata corespondenta presedintelui SUA.

- Kellyanne Conway, consiliera presedintelui american Donald Trump, a anuntat ca pleaca din postul de la Casa Alba, din cauza ca are nevoie sa se consacre familiei, relateaza Reuters.”Voi pleca de la Casa Alba la sfarsitul lunii” august, a anuntat ea duminica seara tarziu intr-un comunicat,…

- Donald Trump este in alerta! Un incident armat linga Casa Alba l-a facut pe presedintele american sa-și intrerupa brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa. Imediat, liderul american a fost evacuat. Incident armat linga Casa Alba! Presedintele SUA Donald…

- Președintele american Donald Trump a purtat o masca de protecție in public pentru prima data de la inceputul pandemiei, arata BBC. Președintele a fost in vizita la un spital militar, unde s-a intalnit cu soldați raniți și asistenți medicali. „Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca au un…