Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Miami, Francis Suarez, si-a depus miercuri candidatura oficiala pentru alegerile prezidentiale din 2024, potrivit documentelor publicate de Comisia Electorala Federala, alaturandu-se celor zece concurenti republicani care incearca sa-l impiedice pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba,…

- „Vom inceta eliminarea continutului cu afirmatii nefondate de frauda pe scara larga, erori sau probleme care au aparut in timpul alegerilor prezidentiale din 2020”, a spus platforma Google pe blogul sau. „Capacitatea de a dezbate liber ideile politice, chiar si cele care sunt controversate sau bazate…

- Fostul vicepreședinte republican Mike Pence, care a provocat furia lui Donald Trump cand a refuzat sa-l susțina in efortul de a anula rezultatele alegerilor pierdute in 2020 in fața lui Joe Biden, urmeaza sa intre in cursa prezidențiala din 2024 impotriva fostului sau șef, intr-un anunț pe care il face…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Orador i-a indemnat joi pe cetatenii americani de origine hispanica sa nu-i acorde niciun vot guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis, contracandidatul lui Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican care vor decide cine va fi candidatul partidului…

- Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a confirmat ca candideaza pentru funcția de președinte al SUA in 2024, potrivit BBC. DeSantis, in varsta de 44 de ani, este privit drept principalul rival al fostului președinte Donald Trump pentru a fi candidatul partidului la alegerile generale.Candidatura…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

- Doua treimi din alegatorii americani considera ca nici democratul Joe Biden, nici republicanul Donald Trump nu ar trebui sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor din Statele Unite, indica un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat marti. Aproximativ jumatate dintre democratii din Statele…

- Fostul președinte Donald Trump are un avans important in fața guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, in randul alegatorilor republicani, potrivit unui sondaj Reuters realizat in aceasta luna.