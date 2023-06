Donald Trump discută despre un document care detaliază planurile de a ataca Iranul cu persoane fără autorizație de securitate, arată o înregistrare CNN O inregistrare care a fost facuta la clubul de golf din New Yersey al lui Donald Trump, 77 de ani, in iulie 2021, obținuta exclusiv de CNN, ofera detalii despre faptul ca fostul președinte a manipulat greșit informații clasificate.In inregistrare, Trump discuta despre un document secret al Pentagonului, cu planuri de a ataca Iranul. Episodul este unul dintre cele doua la care se face referire in rechizitoriul in care procurorii susțin ca Trump a prezentat detalii despre informații clasificate unor persoane care nu aveau autorizații de securitate.In conversație, Trump vorbește cu oameni care il… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

