- Presedintele american Donald Trump considera de neconceput si „probabil ilegal“ faptul ca a fost inregistrat de fostul sau avocat Michael Cohen, intr-o discuttie despre o plata catre o fosta playmate cu care liderul american ar fi avut o relatie.

- Presedintele american Donald Trump a laudat forta Twitter pentru ca il ajuta sa lupte impotriva 'stirilor false' ('fake news') si sa comunice direct cu zecile de milioane de persoane care ii urmaresc contul de pe aceasta retea de socializare. "Imi place caracterul imediat (al Twitter), imi…

- Președintele SUA, Donald Trump, iși aparara politica de a desparți familiile care intra ilegal pe teritoriul SUA, dupa ce a primit un val uriaș de critici. Aflat la o conferința de afaceri, Trump a spus ca micuții trebuie separați, daca parinții lor au fost incarcerați pentru trecerea ilegala a frontierei…

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa plece de la summit-ul Grupului Celor 7 din Canada cu cateva ore mai devreme, a anuntat Casa Alba, conform CNN, scrie news.ro. Trump va parasi Canada sambata dimineata si va sari peste sesiunile privind clima si mediul de la summit-ul G7.

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…