Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa la inceputul lunii decembrie la Londra pentru a participa la summitul NATO, ocazie cu care va fi primit de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Summitul organizat…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze la inceputul lui decembrie o vizita a Londra, pentru a participa la summitul NATO, si va fi primit de catre regina Elizabeth a II-a la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Dan Barna…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca il va desemna pe John Sullivan, in prezent adjunct al secretarului de stat, in functia de ambasador al SUA in Rusia, transmite Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, John Sullivan va deveni cel mai important diplomat american la Moscova…

- Kremlinul a anuntat luni ca administratia americana va fi obligata sa obtina consimtamantul Moscovei inainte de a publica transcriptul convorbirilor telefonice intre Donald Trump si Vladimir Putin, potrivit Reuters si mass-media ruse, potrivit Agerpres.Anuntul Moscovei survine in contextul…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat miercuri consternarea fata de costurile implicate de functionarea unei inchisori controversate de la baza militara Guantanamo Bay din Cuba si a promis ca administratia sa va analiza aceasta chestiune, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Trump,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este de parere ca Statele Unite nu iși vor schimba poziția fața de Iran in pofida deciziei privind demiterea consilierului prezidențial John Bolton, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele SUA, Donald…