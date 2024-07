Era sambata trecuta, puțin dupa ora 17.00 la New York (miezul nopții in Romania). Urmarisem meciul FCSB – Universitatea Cluj și am schimbat Digi Sport Romania cu FoxNews-ul american, care transmitea in direct mitingul electoral din orașul Butler, statul Pennsylvania, unde vorbea Donald Trump. Dupa numai cateva minute, am auzit zgomote care semanau mai degraba cu cele emise de o mașina| de facut fulgi de porumb. Apoi l-am vazut pe fostul președinte ducand mana la urechea dreapta și aruncandu-se sub podeaua podiumului de la care vorbea. Nu știam ce sa cred, dar apariția agenților de la Secret Service…