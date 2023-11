Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a contrazis in mod repetat cu judecatorul care conduce procesul de frauda ce i-a fost intentat la New York.Trump si cei doi fii ai sai sunt invinuiti ca au supraevaluat in mod fraudulos valoarea proprietatilor lor, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Fostul presedinte…

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…

- „Al treilea razboi mondial e pe cale sa inceapa!” Este declarația șocanta facuta de fostul președinte american Donald Trump. Acesta a mai spus ca razboiul din Israel va avea un ecou puternic la nivel mondial.„Suntem conduși de oameni care nu știu ce se intampla, nu știu sa conduca, nu sunt respectați…

- Fostul președinte american Donald Trump da impresia ca mizeaza atat de mult pe sondajele actuale incat nu crede ca ar trebui sa se mai straduiasca sa-și convinga alegatorii sau sa intre in dezbateri cu contracandidații sai, arata Politico intr-un editorial semnat de Jack Shafer.

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a „umflat” patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021, noteaza AFP.

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Donald Trump s-a predat, joi noapte, autoritaților din Georgia. Dupa ce a devenit primul fost președinte american pus sub acuzare, acesta a ajuns la tribunalul din Fulton, unde i s-au luat amprentele și a primit numar de inregistrare pentru deținuți.

- Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump, facuta in timpul scurtei sale sederi intr o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost data publicitatii joi seara, relateaza AFP citat de Agerpres.ro.Instantaneul istoric, in care miliardarul…