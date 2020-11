Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Cifrele devenite publice joi la ora 8.14 il situau pe Joe Biden in continuare pe drumul spre victorie. Sa nu ne grabim, spun reputați analiști politici americani și europeni. Sa ne amintim de scrutinul prezidențial din 2016, soldat cu victoria lui Donald Trump. La scrutinul prezidențial, joi dimineața,…

- Cifrele devenite publice joi la ora 8:14 il situau pe Joe Binde in continuare pe drumul spre victorie. Sa nu ne grabim, spun reputati analisti politici americani si europeni. Sa ne amintim de scrutinul prezidential din 2016, soldat cu victoria lui Donald Trump. La scrutinul prezidential, joi dimineata,…

- Donald Trump are o prima iesire publica dupa cateva ore, in seara alegerilor. Presedintele SUA isi acuza adversarii ca incearca sa fure alegerile si lase sa se inteleaga ca isi va anunta victoria in scurt timp."Suntem in fata, dar ei incearca sa fure alegerile. Nu ii vom lasa niciodata sa…

- Presedintele a declarat ca inca nu s-a luat nicio decizie referitoare la testarea romanilor care vin din strainatate, insa se ia in calcul sa se introduca o forma de control, daca numarul cazurilor de coronavirus va creste. „Este o chestiune care se va discuta la Ministerul Sanatatii si la…

- Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor locale de duminica, 27 septembrie, va fi suspendata incepand de vineri, 25 septembrie, si pana…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a emis o ordonanta executiva prin care sanctioneaza persoane si entitati implicate in industria de armament din Iran, dar Franta, Marea Britanie si Germania au semnalat ca Washingtonul nu are autoritatea de a reinstitui sanctiuni in mod unilateral.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunța in direct la Adriana Nedelea LA FIX ce propuneri privind redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor sunt discutate miercuri in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Reprezentanții din industria ospitalitații și cei din instituțiilede…