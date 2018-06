Stiri pe aceeasi tema

- Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord coreean, Kim Jong Un, s a incheiat, la Singapore, transmit agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro. Donald Trump si Kim Jong Un au schimbat marti o strangere de mana istorica, prima dintre un presedinte…

- Presedintele american, Donald Trump, prevede "o relatie formidabila" cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmit agentiile internationale de presa. "Vom avea o relatie formidabila, nici nu ma-ndoiesc", le-a spus presedintele american reporterilor prezenti la summitul istoric de la Singapore, intr-o…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ajung astazi la Singapore pentru summitul istoric de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News.

- Presedintele SUA Donald Trump a revitalizat sperantele privind summitul cu liderul nord -coreean Kim Jong Un, luna viitoare, dupa ce le-a declarat repoterilor sambata seara, in Biroul Oval, ca inca este luata in calcul o intalnire in 12 iunie, in Singapore, si ca acest lucru nu s-a schimbat, coform…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP, conform news.ro.”Nimic nu s-a schimbat in privinta…