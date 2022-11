Stiri pe aceeasi tema

- Lumea a fost surprinsa atunci cand a aflat ca Donald Trump a fost vizitat de Kanye West, insa fara sa fie invitat anterior. Dupa aceasta cina, fostul președinte american a facut cateva declarații controversate, in care l-a criticat dur pe artist, spunand, printre altele, ca are probleme grave.

- Donald Trump anunța ca vrea sa fie din nou președintele SUA din 2024, pregatindu-se deja pentru a treia candidatura. “Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou”, și-a avertizat fostul presedinte american concurenții politici, relateaza BBC. Declarația fostului oficial de la Casa Alba a fost…

- Pentru ca Twitter sa iși creasca numarul de utilizatori, așa cum Elon Musk dorește, platforma va trebui sa modereze mai agresiv conținutul, adica exact ceea ce Musk nu iși dorește, scrie intr-un editorial acid redactorul-șef al publicației specializate in tehnologie The Verge. In plus, spune jurnalistul,…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a lasat multa durere in inimile tuturor, astfel ca in aceste zile, sute de mii de persoane se afla la Londra pentru a-și lua la revedere de la cea care le-a fost ca o mama pentru șapte decenii. Sicriul cu trupul neinsuflețit al suveranei a fost adus, miercuri, la Westminster…

- Acțiunile polițiștilor de la rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulație de catre toți cetațenii ar reduce semnificativ tragediile care se intampla in jurul nostru. Deși statistica ne arata ca numarul și consecințele accidentelor rutiere sunt…

- Andreea Esca a implinit de curand 50 de ani. Cu zambetul pe buze, prezentatoarea de la Pro TV a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea” secretul unei vieți sanatoase și fericite. A spus cum reușește sa iși mențina silueta perfecta și ce lucruri o fac sa zambeasca in fiecare…