Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile "incitarii la violenta" din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt,

- Twitter a blocat permanent contul lui Donald Trump. "Dupa o analiza atenta a Tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump si a contextului din jurul lor, am suspendat definitiv contul din cauza riscului de...

- La scurt timp dupa ce Twitter i-a suspendat definitiv contul personal, Donald Trump a incercat sa posteze de pe contul presedintiei SUA, @POTUS. Cu toate acestea, mesajele au fost sterse aproape imediat. Ulterior, Trump a mai incercat sa posteze si pe contul echipei sale de campanie, @TeamTrump,…

- Twitter a suspendat definitiv, vineri, contul presedintelui SUA, Donald Trump, "din cauza riscului de incitare in continuare la violenta”, relateaza BBC. Twitter a declarat ca decizia a fost luata "dupa o revizuire atenta a Tweets-urilor recente din contul @realDonaldTrump”. Citește…

- Twitter a suspendat, vineri, permanent contul lui Donald Trump, la doua zile dupa ce susținatorii tai au luat cu asalt cladirea Capitoliului și la o zi dupa ce Facebook a anunțat o masura similara, relateaza BBC News. "Dupa o analiza atenta a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump si a contextului…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile "incitarii la violenta" din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt, informeaza AFP. "Dupa o analiza atenta…

- El a facut aceste comentarii intr-un inregistrare video postata pe conturile sale de Facebook, YouTube si Twitter. Bannon a pretins in mod eronat ca presedintele republican in exercitiu a castigat un nou mandat, desi voturile inca se numara in cateva state-cheie, si a afirmat ca Donald Trump ar trebui…

- Platforma de social media Twitter a suspendat mai multe conturi false ale unor pretinsi sustinatori afro-americani ai lui Donald Trump care au reusit sa adune mai multe mii de urmaritori in cateva zile, informeaza miercuri AFP.