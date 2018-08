Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut marti ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters. Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante, conform intelegerii la care ajunsese cu procuratura. La tribunalul federal din districtul…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe ... Twitter, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Doua…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters.…

- Intalnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de luni, de la Helsinki, a incins rețelele de socializare din America. Un fost director al CIA, John Brenan, a sugerat, pe Twitter, ca președintele ar trebui destituit, anunța Reuters

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat, luni, ca Washingtonul iși va pastra angajamentul de a atinge "denuclearizarea completa, verificabila și ireversibila" a Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Afirmația a fost facuta pe contul…

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters.Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make…

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters. Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost…