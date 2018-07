Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ajuns joi dupa-amiaza in Marea Britanie, pentru o vizita de lucru de patru zile, in cursul careia urmeaza sa se intalneasca cu premierul britanic Theresa May si regina Elizabeth a II-a, informeaza site-ul postului CNN.

- Președintele american, Donald Trump a fost jignit de comedianta și scriitoarea Michelle Wolf, in cadrul Dineul corespondentilor de la Casa Alba, ce a avut loc sambata. La acest eveniment, Michelle a spus despre președintele SUA ca este „pampalau și laș”.

- Presedintele american Donald Trump va merge la un miting politic intr-o mica localitate dintr-o regiune industriala, refuzand sa participe la traditionalul dineu al corespondentilor de presa de la Casa Alba, o intalnire politico-mediatica pe care a evitat-o si anul trecut, relateaza AFP. …

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat lovituri de precizie asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa, preluata de Agerpres.

