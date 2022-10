Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a depus marturie miercuri intr-un proces pentru defaimare lansat in 2019 de o fost jurnalista, E. Jean Carroll, care il acuza pe fostul presedinte al Statelor Unite ca a violat-o in anii 1990, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Donald Trump a depus marturie miercuri intr-un proces pentru defaimare lansat in 2019 de o fosta jurnalista, E. Jean Carroll, care il acuza pe fostul presedinte al Statelor Unite ca a violat-o in anii 1990, scrie AFP. Un judecator de la curtea federala din Manhattan a respins pe 12 octombrie o cerere…

- Un judecator din New York a respins o cerere a fostului presedinte Donald Trump de amanare a depozitiei sale, prevazuta pentru miercurea viitoare, intr-un proces pentru defaimare in care o jurnalista il acuza ca a violat-o in anii ’90, transmite AFP. In aceasta afacere, E. Jean Carroll (78 de ani),…

- Fostul președinte american Donald Trump aproape și-a concediat fiica și arunca in mod obișnuit documente in toaleta, arata o noua carte despre fostul președinte american, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni, 3 octombrie, o plangere impotriva postului american de televiziune CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza pentru ca se teme ca el va candida din nou la presedintie in 2024, a informat Agenția France Presse, preluata de Agerpres. Potrivit…

- Procurorul general al statului New York a intentat miercuri un proces amplu impotriva fostului președinte Donald Trump, a trei dintre copiii sai și a Organizației Trump, susținand ca au fraudat mai multe organizații timp de peste un deceniu.Concret, Organizatia Trump, din care fac parte companiile detinute…

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte al SUA Donald Trump, a fost inmormantata langa prima gaura a clubului național de golf Trump din New Jersey. Potrivit codului fiscal din New Jersey, terenul care este dedicat unui cimitir este scutit de toate taxele, ratele și evaluarile. Conform codului,…