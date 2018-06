Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al statului american New York i-a dat in judecata joi pe presedintele Donald Trump si fundatia care ii poarta numele, cerand dizolvarea acesteia pentru „comportament ilegal persistent” timp de peste un deceniu, inclusiv sprijin financiar pentru campania prezidentiala din 2016 a miliardarului,…

- Cambridge Analytica, firma de date care a lucrat pentru campania din 2016 a lui Donald Trump, se va inchide in urma dezvaluirilor despre folosirea in mod abuziv a datelor utilizatorilor Facebook, scrie The Wall Street Journal. In martie, compania l-a suspendat pe directorul executiv, Alexander…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Educației Naționale, Mihnea Costoiu, a fost trimis in judecata, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, pentru abuz in serviciu. In același dosar a fost inculpat și Dinu Pescariu, care insa a scapat din nou basma curata. Procurorii din cadrul Direcției…

- Omul de afaceri Calin Mitica a apelat la mita si la folosirea influentei politice pentru a-si atinge scopurile, potrivit rechizitoriului prin care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie sub acuzatiile de dare de mita si spalare de bani."Inculpatii Calin Mitica si Stefan Adriian…