Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite Reuters.

- Reprezentanții Casei Albe au informat ca tema discuțiilor celor doi președinți va fi "intarirea parteneriatului strategic americano-polonez". Donald Trump va discuta cu Andrzej Duda și pe tema armatei, comerțului și securitații.Amanuntele vizitei președintelui polonez in Statele Unite au fost prezentate…

- Ieri, 4 iulie, Statele Unite ale Americii a sarbatorit Ziua Independenței. Ca-n fiecare an, la Casa Alba, s-au organizat diverse festivitați, la care au luat parte și șeful statului, dar și soția sa, Melania Trump. Culmea e ca cei doi au fost mai zambitori și mai apropiați ca oricand la acest eveniment…