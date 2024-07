Donald Trump (78 de ani), candidat la alegerile prezidențiale din SUA, a fost evacuat in urma cu puțin timp in timpul unui discurs electoral pe care il ținea in fața susținatorilor sai din Partidul Republican, dupa ce s-au auzit zgomote puternice, similare sunetului pe care il scot gloanțele! Imaginile șocante cu fostul șef al statului american au facut rapid inconjurul lumii pe rețelele sociale. ...