Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump participa sambata la primul sau miting de campanie, de cand a scapat de o tentativa de asasinat in urma cu o saptamana si dupa conventia republicana de nominalizare a sa drept candidat la presedintia Statelor Unite, transmite Reuters, conform news.ro.

- Donald Trump a anuntat marti ca va tine un miting de campanie simbata in statul Michigan, la exact o saptamina dupa tentativa de asasinat impotriva sa, relateaza AFP, scrie Agerpres.ro Candidatul republican va fi insotit de J.D.Vance, care ii va deveni vicepresedinte daca va fi ales, se arata intr-un…

- Donald Trump a anuntat marti ca va tine un miting de campanie sambata in statul Michigan, la exact o saptamana dupa tentativa de asasinat impotriva sa, potrivit abc7.com. Candidatul republican va fi insotit de J.D.Vance, care ii va deveni vicepresedinte daca va fi ales, se arata intr-un comunicat. Biden…

- In timpul unui miting au fost trase mai multe focuri de arma asupra lui Donald Trump. The post BREAKING NEWS SUA, TENTATIVA DE ASASINAT: Trump impușcat in timpul unui miting electoral first appeared on Informatia Zilei .

- Fostul președinte american Donald Trump a fost coborat de urgența de pe scena dupa ce au izbucnit focuri de arma la un miting politic din Pennsylvania, intr-o aparenta tentativa de asasinat, relateaza BBC. Atacatorul, un tanar de 20 de ani, a fost impușcat. De asemenea, un spectator ar fi murit și alți…

- America FIERBE: Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Atacatorul a fost impușcat Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, la un miting electoral. Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de urgența de la un miting de campanie…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe... The post Tentativa de asasinat. Donald Trump, ranit la un miting electoral. Atacatorul este un tanar de 20 de ani appeared first on Special…

- Biroul Federal de Investigatii din SUA a confirmat ca focurile de arma care l-au vizat sambata pe Donald Trump la un miting de campanie in Pennsylvania au fost cu adevarat „o tentativa de asasinat”, relateaza AFP si Reuters. „In aceasta seara am asistat la ceea ce numim o tentativa de asasinat asupra…