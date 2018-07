Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a facut o criza de nervi, in avionul prezidential Air Force One, in timpul recentului sau turneu european, cand a descoperit ca la bordul aeronavei prezidentiale, televizorul sotiei sale transmitea postul de televiziune CNN, scrie New York Times.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a facut o criza de nervi la bordul avionului Air Foirce One. Tump s-a enervat ca personalul de la bordul aeronavei prezidențiale a setat televizorul Melaniei Trump pe...

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat joi indignarea pe Twitter dupa amenda record aplicata de Uniunea Europeana companiei Google, el promitand ca de acum inainte nu va mai tolera ca Europa sa ‘profite’ de SUA, transmite AFP. ‘V-am spus-o ! Uniunea Europeana tocmai a impus o amenda de…

- Donald Trump a anuntat ca noul avion prezidential va avea dotari ultramoderne, atat in interior, cat si in exterior, potrivit Mediafax. „Boeing ne-a oferit un contract bun. Si am putut sa il acceptam. Dar am spus: ma intreb daca ar trebui sa folosim aceleasi culori albastre de bebelus? Nu”, a explicat…

- Interviul lui Morgan cu Trump va fi difuzat pe Good Morning Britain. Jurnalistul a scris pe retelele de socializare: Am terminat un interviu de 30 de minute cu președintele Donald Trump la bordul Air Force One. Este singurul interviu acordat televiziunii din Marea Britanie și va difuza ITV exclusiv…

- Dupa multe saptamani in care prima-doamna a Americii a absentat de la indatoririle publice, aceasta și-a facut apariția pe peluza de la Casa Alba pentru o scurta conferința de presa inainte de imbarcarea in Air Force One. Melania și Donald Trump vor fi, timp de cateva zile, intr-un turneu prezidențial…

- Un subiect domina in prezent dezbaterea politica in principalele democratii occidentale, iar acelasi subiect creeaza discordie intre state, inclusiv intre aliati vechi: imigratia, comenteaza vineri agentia France Presse. "Exista o corelare intre amplificarea populismelor si a nationalismului si imigratia,…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia Wess Mitchell i-a transmis, marți, președintelui Klaus Iohannis, in cadrul intrevederii de la Cotroceni, ca SUA urmarește evoluțiile din Romania in ceea ce privește statul de drept."Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru…