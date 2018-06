Donald Trump: Criticile lui Justin Trudeau ''vor costa scump'' Canada

Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept ''foarte bun'' ultimul summit al G7 care a avut loc in Canada, in pofida disputelor pe care le-a avut cu aliatii Washingtonului, insa a atentionat ca criticile premierului canadian Justin Trudeau ''vor costa scump'' Canada, informeaza AFP. "Am avut un summit foarte bun cu G7", a declarat Trump, inainte de a-l critica la randul sau pe premierul canadian. Tonul dintre Donald Trump si Canada a urcat brusc sambata trecuta, imediat dupa incheierea summitului G7 si adoptarea anevoioasa a unei declaratii comune.…