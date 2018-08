Donald Trump, critici la adresa Google

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a admis ca fiul sau s-a intalnit cu o avocata rusa in timpul campaniei electorale din 2016 pentru a obtine informatii despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton si a calificat aceasta intalnire ca fiind "total legala", relateaza luni AFP. Intr-un mesaj pe…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei. Echipa lui Robert Mueller incearca…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminica pe Twitter ca se pare din ce in ce mai mult ca autoritațile americane au spionat ilegal campania sa pentru scrutinul prezidențial din 2016, in contextul in care FBI a publicat documente despre fostul sau consilier de campanie Carter Page, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa, conform agerpres. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- La summitul NATO de saptamana viitoare, presedintele american Donald Trump urmeaza sa le spuna aliatilor ca Statele Unite nu sunt dispuse sa fie exploatate financiar. "Ceea ce va face presedintele va fi sa mearga la aceste intalniri cu mentalitatea de a proteja poporul american, de a fi…

- Bill Clinton a lansat, duminica, prima sa carte de fictiune, „The President is Missing”, despre un președinte american care dispare. La evenimentul de lansare, el a facut o ironie la adresa lui Trump, spunand ca romanul nu se refera la acesta, deoarece el nu a disparut, cum „ține sa” aminteasca.