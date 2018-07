Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a fost atacat dur, de aliații republicani, de adversarii democrați și de membrii comunitații de informații, dupa declarațiile controversate facute alaturi de omologul sau Vladimir Putin la summitul de la Helsinki.

- Politicienii din SUA au supus unor critici dure pe președintele Donald Trump pentru prestația sa la reuniunea de la Helsinki cu omologul rus Vladimir Putin. Parlamentarii americani au vazut in comportamentul lui Trump o dorința de a lega cu orice pret o relație calda personala, fara sa se gandeasca…

- Presedintele Donald Trump a sustinut luni ca are incredere in serviciile de informatii americane, pe care le contrazisese cu cateva ore mai devreme prin afirmatiile facute la intalnirea de la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters, preia Agerpres."Asa cum am spus…

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza...

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters. Doi senatori republicani si un fost director al Agentiei Centrale de…

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- ''Intreaga lume priveste'' - este unul din sloganurile proiectate de un ONG pe fatada palatului prezidential din Helsinki cu cateva ore inaintea summitului dintre presedintii american Donald Trump si rus Vladimir Putin, pentru a denunta "atrocitatile" anti-gay comise in Cecenia, relateaza…

- Președintele Donald Trump intenționeaza sa se intalneasca tete-a-tete cu Vladimir Putin inainte de summit-ul de la Helsinki, programat pentru 16 iulie, susține CNN, care citeaza o sursa din anturajul lui Trump, familiarizata cu planurile organizarii intalnirii. Aceeași sursa a spus ca intalnirea in…