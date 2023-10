Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, l-a criticat miercuri, 11 octombrie, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si a afirmat ca Israelul trebuie sa ”se indrepte” dupa atacurile comise de militantii Hamas, relateaza News.ro . Vorbind la un eveniment de campanie in West Palm Beach, Florida, Trump…

- Netanyahu nu a fost pregatit, iar Joe Biden a aruncat Israelul in mainile jihadiștilor insetați de sange, a declarat fostul președinte american, citat de New York Times și Politico. Fostul președinte Donald Trump, care se prezinta frecvent drept cel mai ferm aparator al Israelului, l-a criticat miercuri…

- Un guvern "de urgența de uniune naționala" a fost format miercuri, 11 octombrie, in Israel, in timp forțele sale armate bombardeaza Fașia Gaza pentru a elimina Hamas, desfașurand forțe la nord de enclava palestiniana dens populata, acolo unde militanții gruparii spun ca inca lupta dupa atacul lor transfrontalier…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu – afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii – a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa

- Casa Alba a calificat luni, 24 iulie, drept "regretabil" votul din parlamentul Israelului, prin care a fost ratificata o parte din controversatul plan de reformare a sistemului judiciar al premierului Benjamin Netanyahu și a indemnat la eforturi pentru un consens larg cu opoziția in privința proiectului…

- Fostul președinte american Donald Trump l-a criticat pe actualul lider al SUA, Joe Biden, pentru ca a recunoscut ca exista o lipsa de muniție la Pentagon in "cel mai periculos moment din istoria țarii". "Avem [la putere] un om care nu știe ce face. Un om care a ieșit cu o zi inainte și a spus lumii…