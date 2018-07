Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus in repetate randuri oficialilor de la Casa Alba ca ar dori sa retraga Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), informeaza vineri site-ul de stiri Ax...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal in Statele Unite ar trebui deportate imediat inapoi in tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, intr-un mesaj pe Twitter, ca "criminalitatea creste in Germania", cu subintelesul ca migrantii ar fi responsabili de aceasta. Or, criminalitatea a scazut mult in 2017, potrivit ultimelor date statistice, informeaza AFP.Presedintele american…

- Esența ultimei intalniri a summitului G7 a fost surprinsa intr-o imagine realizata de purtatorul de cuvant al Cancelarului german, Steffen Seibert. Ulterior, fotografia a fost publicata pe contul de Instagram al Angelei Merkel, devenind viral. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, sta aplecata peste…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa. 'Exista…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seara, la ora locala 21.00 (sambata la ora 04.00, ora Romaniei) intr-un discurs susținut la Casa Alba (video jos), o operațiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franța și Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care il acuza…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …