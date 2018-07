Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, s-ar putea intalni luna viitoare. Potrivit revistei britanice The Times, Washingtonul vrea ca intrevederea sa aiba loc inainte de Summitul NATO din 11 iulie sau dupa vizita lui Trump in Marea Britanie,

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Putin l-a invitat pe Netanyahu la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial. Cei doi lideri se vor intalni dupa mars la Kremlin. Netanyahu va calatori la Moscova direct de la un summit trilateral cu Cipru si Grecia. Netanyahu…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa.Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- (Adauga detalii) Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie in luna iulie, afirma surse politice citate de postul tv Sky News. Beth Rigby, corespondentul pe teme politice al postului Sky News, a aflat ca Donald Trump urmeaza sa efectueze…

- O discuție larga s-a nascut la nivel european, și chiar peste ocean, legata de abordarea conservatortradiționalista rusa, privita prin prisma dezvoltarilor populistnaționaliste, xenofobe, eurosceptice, anti-imigranți, din Europa, pe care nu rareori le regasim pe statele de plata ale diferitelor entitați…