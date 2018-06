Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a distrus "patru situri de testari" balistice, confirmand astfel incalzirea relatiilor sale cu SUA dupa intalnirea istorica de saptamana trecuta intre Donald Trump si Kim Jong Un, a anuntat presedintele american joi seara, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Relatia…

- Kim Jong Un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters.

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul din Coreea de Nord, Kim Jong-Un, a generat doar rezultate simbolice, insa nimic concret, atrag atentia specialisti in relatii internationale citati de agentiile Reuters si Associated Press, potrivit Mediafax. Donald Trump si Kim ...

- Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7 din Canada, la care urmeaza sa participe amandoi. Multe din declaratiile facute de presedinte dupa intalnire s-au referit la Kim. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Donald Trump a sustinut ca este…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat vineri seara (dupa ora locala) decizia Coreei de Nord de a suspenda testele nucleare si cu rachete, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trump a reactionat prin modalitatea sa predilecta, un tweet - un mesaj in reteaua Twitter: "Coreea de…