- Coreea de Nord a distrus ''patru situri de testari'' balistice, confirmand astfel incalzirea relatiilor sale cu SUA dupa intalnirea istorica de saptamana trecuta intre Donald Trump si Kim Jong Un, a anuntat presedintele american joi seara, informeaza AFP si Reuters, scrir Agerpres.

- Un oficial american a declarat, luni, sub anonimat, ca SUA si Coreea de Sud isi vor suspenda un exercitiu militar comun, programat pentru luna augus, dupa ce presedintele Donald Trump a promis dupa summitul cu Kim Jong-un ca va incheia aceste exercitii, conform Reuters.

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat, luni, ca Washingtonul iși va pastra angajamentul de a atinge "denuclearizarea completa, verificabila și ireversibila" a Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Afirmația a fost facuta pe contul…

- Coreea de Nord a eliberat trei prizonieri americani in urma vizitei Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, la Phenian, inlaturand astfel un obstacol al viitorului summit intre presedintele Donald Trump si Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite ca este pregatita sa discute despre denuclearizarea Peninsulei Coreene in cadrul unei intalniri intre presedintele Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a informat un oficial american, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.