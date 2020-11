Donald Trump continuă: Eu am câştigat alegerile. Am obţinut…

Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, nu accepta ceea ce scrie presa și anume ca democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris din nou pe Twitter despre așa-zisele voturi ilegale, afirmand ca a caștigat 71 de milioane de voturi legale, cel mai mare scor pentru un președinte in funcție. Trump susține ca observatorilor nu li s-a permis accesul in camerele unde se numarau voturile. ”Eu am castigat alegerile. Am obtinut 71.000.000 de voturi. S-au intamplat lucruri urate, iar observatorilor nostri nu li s-a permis sa le vada. Nu s-a intamplat asa niciodata. Milioane…