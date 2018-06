Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a decola spre Canada, unde astazi incepe reuniunea liderilor celor șapte celor mai industrializate democrații din lume, președintele american Donald Trump a declarat ca Rusia ar trebui sa fie reprezentata la summitul G-7, transmite Reuters. Potrivit lui Trump, „G-7“, care a fost anterior…

- Presedintele american Donald Trump si-a indemnat vineri omologii din G7 la o reprimire a Rusiei in cadrul grupului celor mai insutrializate tari din lume, relateaza AFP conform News.ro . ”Ei au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor”, a…

- Presedintele american Donald Trump si-a indemnat vineri omologii din cadrul G7 sa reintegreze Federatia Rusa in aceasta structura, informeaza AFP. "Ei au expulzat Rusia, ei ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca trebuie sa avem Rusia la masa de negocieri", a declarat Donald Trump inainte…

- Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7 din Canada, la care urmeaza sa participe amandoi. Multe din declaratiile facute de presedinte dupa intalnire s-au referit la Kim. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Donald Trump a sustinut ca este…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca are 'dreptul absolut' de a se gratia, adaugand insa, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a facut nimic gresit, relateaza AFP si Reuters. 'Asa cum au afirmat numerosi specialisti in drept, am dreptul absolut de a ma GRATIA, insa de ce sa fac…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a anuntat miercuri ca presedintele Donald Trump considera ca autoritatile ruse si cele siriene ar trebui sa fie trase la raspundere pentru atacul cu arme chimice din orasul sirian Duma, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune a…