- "Cred ca Brennan este un tip foarte rau si, daca ne uitam, multe lucruri rele s-au intamplat sub supravegherea sa. Cred ca este o persoana foarte rea", a declarat Donald Trump intr-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare…

- Analiștii Reuters considera ca președinții Statelor Unite și ai Rusiei vor discuta șase teme majore in timpul intalnirii de la Helsinki, de pe 16 iulie. Imprevizibilitatea lui Donald Trump și impenetrabilitatea lui Vladimir Putin fac dificila orice prognoza despre summit – susține agenția. Cu toate…

- Un fost angajat al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), care lucra in domeniul ingineriei software, Joshua Adam Schulte, a fost acuzat ca ar fi divulgat, in 2017, informatii clasificate pentru platforma Wikileaks, relateaza site-ul postului BBC.

- CIA nu va relua controversatul program de interogatorii lansat dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 si asimilat torturii, a dat asigurari miercuri in Congresul american Gina Haspel, nominalizata de presedintele Donald Trump pentru a prelua functia de director al Agenției Centrale de Informații.

- Gina Haspel, candidata aleasa de presedintele Donald Trump pentru a conduce CIA, s-a oferit sa renunte la acest post de teama ca un controversat program de interogare ii va pata reputatia si pe cea a Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, scrie agerpres.ro.

- Un cunoscut jurnalist american de la revista Forbes il acuza pe Donald Trump, ca inainte de a deveni presedintele Statelor Unite, l-ar fi mintit in legatura cu averea personala acumulata in anii 1980, ca sa il includa in lista celor mai bogati oameni din SUA, realizata de celebra publicatie.