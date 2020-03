Donald Trump confirmă: două substanțe combinate ar putea fi tratamentul pentru coronavirus "Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a reusit sa mute muntii din loc. Multumesc! Sa le punem in uz imediat. Oamenii mor, sa ne miscam repede. Dumnezeu sa va binecunvanteze!”, a scris Trump in postarea sa de pe Twitter. Anunțul lui Trump vine dupa ce, la finalul acestei saptamani, FDA a aprobat utilizarea Hidroxiclorochinei si a Azitromicinei in scopul testarii in tratamentul impotriva coronavirusului. Hotararea a venit la scurt timp dupa ce purtatorul de cuvant al guvernului francez, Sibeth Ndiaye, a salutat „rezultatele promitatoare” pe care le-au avut cele doua medicamente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

