- Fostul presedinte american Donald Trump a confirmat ca nu va participa la dezbaterile pentru alegerile primare ale Partidului Republican, prima dintre acestea urmand sa aiba loc miercuri, relateaza luni AFP, citat de Agerpres."Publicul stie cine sunt si ce presedintie de succes am avut, cu independenta…

- Argentinienii se indreapta duminica la urne in alegerile primare, alegatorii fiind pregatiti sa pedepseasca coalitia peronista de centru-stanga aflata la guvernare, suparati din cauza inflatiei de 116% si de o criza a costului vietii care a adus patru din 10 oameni in saracie, transmite Reuters.…

- In timp ce Donald Trump era pus sub acuzare marti seara pentru incercarea de a anula alegerile din 2020, al treilea dosar penal impotriva sa, presedintele american Joe Biden s-a bucurat de o zi la plaja, s-a plimbat cu bicicleta, a mancat la un restaurant specializat in fructe de mare, a vazut filmul…

- Mike Pence, fostul vicepreședinte al SUA, și-a depus, luni, candidatura la fotoliul de la Casa Alba, potrivit unor documente publicate de catre Comisia Electorala Federala (FEC). Astfel, Mike Pence ar urma sa-l infrunte pe fostul sau partener, Donald Trump, in alegerile primare republicane, in 2024,…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Orador i-a indemnat joi pe cetatenii americani de origine hispanica sa nu-i acorde niciun vot guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis, contracandidatul lui Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican care vor decide cine va fi candidatul partidului…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…