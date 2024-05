Donald Trump, condamnat! Mai poate candida pentru președinția SUA? Juratii din procesul de la New York al lui Donald Trump au ajuns la concluzia ca fostul presedinte este vinovat in dosarul deschis pentru ca ar fi ascuns in documente contabile o plata catre vedeta porno Stormy Daniels, facuta cu putin timp inainte de alegerile prezidentiale din 2016, pentru ca aceasta sa pastreze tacerea in legatura cu o presupusa relatie sexuala pe care ar fi avut-o cu el in 2006, potrivit CNN. Procurorul districtului Manhattan, Alvin Bragg, care a instrumentat dosarul, a declarat ca „singura voce care conteaza este cea a juriului”. In cadrul unei conferinte de presa sustinute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

