Presedintele american a condamnat sambata "toate tipurile de rasism" si actele de violenta, chemand la unitate nationala, la un an de la marsul neonazist sangeros de la Charlottesville, informeaza AFP. "Marsul de la Charlottesville, in urma cu un an, a dus la moarte si divizari lipsite de sens", a notat pe contul sau de Twitter Donald Trump, care a fost puternic criticat pentru ca nu a condamnat niciodata in mod clar manifestatiile neonaziste dupa evenimentele din august 2017. "Trebuie sa ne unim in calitate de Natiune", a adaugat el, in timp ce neonazistii au atentionat ca vor manifesta duminica…