Stiri pe aceeasi tema

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti,…

- Momentul in care o masina a intrat in barierele din fata Parlamentului britanic a fost filmat. Autoritatile au precizat ca cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu masina in barierele din fata Parlamentului din Marea Britanie.

- Will se plimba pe Westminster Bridge din Londra, cand o mașina l-a lovit din spate. Atunci nu a știut, dar a fost prins intr-un atac terorist care a ucis cinci oameni și a ranit alți 50. In haosul care a urmat o straina a avut grija de el. Dar apoi au fost separați și nu-și mai amintea decat fața acesteia.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a schimbat tonul la adresa sefei Executivului de la Londra, Theresa May, pe care o criticase intr-un interviu acordat tabloidului britanic „The Sun“ ca urmare a planurilor sale privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a inceput joi prima sa vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, marcata de doua evenimente importante: intalnirea cu premierul britanic, Theresa May, si primirea sa de catre regina Elisabeta a II-a la castelul Windsor.

- Timp o jumatate de ora, președintele Klaus Iohannis a așteptat intalnirea cu Donald Trump. Președintele Statelor Unite a anulat toate intalnirile pentru a merge la Londra, unde se intalnește cu premierul Theresa May.

- Milionarul britanic Arron Banks, care a sponsorizat campania pentru Brexit, a recunoscut ca a oferit ambasadorului rus la Londra, Alexander Iakovenko, telefoanele directe ale echipei de tranziție a lui Donald Trump, dupa victoria sa in alegerile din Statele Unite. Declarația a fost facuta de milioanr…