- Comisia de ancheta a Congresului american care investigheaza Asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 l-a citat, vineri, pe fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, sa depuna marturie „in sau in jurul datei de 14 noiembrie”, la mai puțin de o saptamana dupa alegerile intermediare, care…

- Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA a ajuns la un acord cu fostul presedinte Donald Trump pentru obtinerea unor documente financiare importante, in cadrul investigatiei privind potentiale situatii de conflict de interese, inform

