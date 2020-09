Donald Trump cere pedeapsa cu moartea după împușcarea fără motiv a doi polițiști O persoana inarmata a atacat cu focuri de arma doi adjuncti ai serifului din comitatul american Los Angeles in timp ce acestia se aflau sambata noaptea intr-o masina a politiei, transmite Reuters. Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la Guvern Citește și: EXCLUSIV - 22 dePSD și 3ALDE din, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la Guvern Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului. Se vede astfel cum un barbat inarmat cu un pistol se apropie de vehiculul parcat si deschide focul asupra celor doi ofiteri, fara sa fi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana inarmata a atacat cu focuri de arma doi adjuncti ai serifului din comitatul american Los Angeles in timp ce acestia se aflau sambata noaptea intr-o masina a politiei, transmite Reuters. Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului.…

- Franta a inregistrat in ultimele 24 de ore 10.561 de cazuri noi de Covid-19, depasind pentru prima oara pragul de 10.000 de cazuri, potrivit datelor publicate sambata de autoritatile din domeniul sanatatii, transmite Reuters.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu,…

- Autoritatile franceze au desfasurat un dispozitiv important de politisti la Paris, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene, sambata, la revenirea miscarii de protest a “vestelor galbene”, relateaza Reuters.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care…

- Keith Nelson a fost declarat mort la la ora locala 16.32 (23.30, ora Romaniei) in camera de executie a Departamentului Justitiei de la Terre Haute, in Indiana, dupa ce i s-a administrat o doza mortala de pentobarbital, folosit in general la anestezie, in pofida unei hotarari a justitiei potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului de la maratonul din Boston, dupa ce o instanta de apel a schimbat sentinta initiala si a retrimis cazul spre judecare.„Rareori cineva a meritat pedeapsa cu moartea mai mult decat autorul atentatului din…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului de la maratonul din Boston, dupa ce o instanta de apel a schimbat sentinta initiala si a retrimis cazul spre judecare. „Rareori cineva a meritat pedeapsa cu moartea mai mult decat autorul atentatului din Boston, Djohar…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa afirme ca drapelul Confederatiei sudiste din Razboiul de Secesiune este un simbol ofensator, spunand ca acest drapel este o sursa de mandrie pentru oamenii care iubesc Sudul, transmite duminica Reuters.Trump a fost intrebat de postul de televiziune…

- Moartea lui Jeffrey Epstein nu a insemnat sfarștul problemelor pentru Donad Trump. Fosta sa partenera de viața și asociata a fost arestata de FBI la revenirea in SUA.Ghislaine Maxwell, suspectata de faptul ca a fost complicea lui Jeffrey Epstein, un investitor american in fonduri speculative…