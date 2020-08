Donald Trump caută unghiul de atac în fața "ticket-ului" Biden-Harris Atent sa nu lase toata lumina reflectoarelor asupra democraților, Donald Trump și-a multiplicat deplasarile, dar cauta în continuare unghiul de atac în fața lui Joe Biden și Kamala Harris, scrie AFP.



Luni, în prima zi a convenției democrate din Milwaukee, în Wisconsin, președintele american, care se afla în spatele lui Biden în sondaje, a ales sa mearga în ... Wisconsin, la Oshkosh, la mai puțin de 130 km nord.



Aceasta tehnica a contra-programarii este clasica în campaniile americane. Dar Donald Trump - care nu gusta deloc planul doi,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

