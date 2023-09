Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite a inceput prima dezbatere republicana pentru alegerile prezidentiale din 2024, in absenta favoritului Donald Trump. Acesta a ales sa nu participe la aceasta intalnire organizata la Milwaukee, in Wisconsin, in contextul avantajului sau foarte mare in sondajele de opinie.

- Prima dezbatere republicana pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2024 a inceput miercuri in absenta favoritului Donald Trump, care a ales sa nu participe la aceasta intalnire, relateaza AFP.

- Prima dezbatere republicana pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2024 a inceput miercuri in absenta favoritului Donald Trump, care a ales sa nu participe la aceasta intalnire, relateaza AFP, citat de Agerpres.Opt candidati conservatori vor discuta in cadrul acestei emisiuni gazduite de Fox…

- Fostul presedintele al SUA, Donald Trump, a anuntat duminica ca vrea sa o recuze pe judecatoarea care urmeaza sa-i supervizeze viitorul proces la Washington pentru ca a incercat sa inverseze rezultatele la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 si a favorizat atacul impotriva Capitoliului in 6 ianuarie…

- Fostul președinte american și principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor din SUA a fost inculpat - e la egalitate cu Biden in sondaje - a fost inculpat, marti, pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Trump,…

- Fostul președinte american a negat vineri, 28 iulie, orice incalcare a legii privind modul cum a manipulat mai multe filmari de pe camerele de supraveghere solicitate de anchetatorii federali, la o zi dupa ce procurorii au adaugat noi acuzații, susținand ca Trump le-a ordonat angajaților de la reședința…

- Datele barometrului civic Geeks for Democracy, dezvoltat cu Cult Research, in perioada mai-iunie, telefonic, releva datele dinainte de scandalul ”azilul groazei”. In perioada mai-iunie, PSD conducea detașat in clasamentul partidelor, in timp ce la capitolul personalitați, Laura Codruța Kovesi pare a-și…

- Fostul președinte american, Donald Trump, domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatele