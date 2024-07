Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE. Doar economiile…

- La conferința zilnica de la Kremlin Steve Rosenberg, editor BBC in Rusia, l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, daca acesta a urmarit dezbaterea prezidențiala a SUA in timpul nopții (a inceput la ora 04:00 la Moscova).„Nu cred ca te-ai aștepta ca președintele rus…

- Deputați din Ucraina, Germania și Danemarca spun ca nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace a lui Ruben Vardanyan, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, face parte din razboiul hibrid al Rusiei impotriva Uniunii Europene.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vorbește despre sfarșitul SUA ca „jucator” global, in cazul in care Donald Trump va caștiga alegerile din noiembrie și va impune un acord de pace „prost” in Ucraina, relateaza The Guardian.Daca Donald Trump va deveni din nou președintele SUA, este de așteptat…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata armata ucraineana ca a folosit bombe ghidate franceze Hammer si rachete anti-radar americane HARM pentru atacuri in regiunea Belgorod, situata la granita cu Ucraina, relateaza France-Presse, preluata Agerpres.Potrivit Moscovei, atacurile au avut loc sambata,…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla, timp de doua zile, intr-o vizita de lucru la Washington, prilej cu care a fost primit, marti seara (ora Romaniei), la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden. The post VIZITA Președintele Iohannis, primit la Casa Alba de președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marți, la Washington, ca Romania va continua sa sprijine Ucraina, insa a adaugat ca, in opinia sa, este „inacceptabil” ca Romania sa ofere tarii vecine aflate in razboi singurul sistem de aparare antiaeriana Patriot care este functional. Seful statului a explicat…