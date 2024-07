Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu este mai calificat decat mine pentru a fi presedinte sau pentru a castiga aceste alegeri”, a asigurat Joe Biden intr-un interviu foarte asteptat pe canalul american de televiziune ABC. Presedintele american, atacat in privinta capacitatilor sale mentale dupa o dezbatere ratata in fata lui…

- Joe Biden a respins din nou presiunile care se fac asupra sa de a se retrage din cursa, mai ales dupa dezbaterea pe care a avut-o cu contracandidatul sau republican, Donald Trump. Propriii sai colegi i-au cerut acest lucru. Biden spune ca nu se retrage Presedintele american in functie le-a dat asigurari…

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “In general, nu exista nicio diferenta pentru…

- Presedintele american, democratul Joe Biden, si rivalul sau, predecesorul sau republican Donald Trump, sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, difuzat miercuri, transmite Agerpres.