Donald Trump: Boeing este o ''mare, mare decepţie'' Compania americana Boeing, afectata in continuare de oprirea la sol a modelului 737 MAX, este o ''mare, mare deceptie'', a spus presedintele Donald Trump intr-un interviu acordat la Davos postului CNBC, declarandu-se ingrijorat de efectele negative ale crizei prin care trece aceasta companie asupra economiei americane, consemneaza miercuri AFP.



''Boeing este pentru mine o mare, mare deceptie. Acum un an era unul dintre cele mai mari grupuri din lume si, deodata, s-au intamplat atatea lucruri. Sunt atat de dezamagit de Boeing, toate acestea au un impact enorm''

Sursa articol si foto: agerpres.ro

