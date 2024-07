Fostul președinte Donald Trump l-a descris pe Joe Biden drept „de departe cel mai prost președinte din istoria țarii noastre”, intr-o convorbire telefonica la CNN, la doar cateva minute dupa ce președintele Biden și-a anunțat retragerea din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024. Joe Biden a anunțat duminica seara ca nu va mai candida pentru […] The post Donald Trump: Biden, cel mai prost președinte din istoria țarii noastre appeared first on Puterea.ro .