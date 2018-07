Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei a invins echipa Croatiei cu scorul de 4 2 2 1 , in aceasta seara, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.Acesta este al doilea titlu mondial castigat de selectionata Frantei. ...

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca turneul din Rusia a fost “cea mai buna Cupa Mondiala din istorie”, informeaza fifa.com, informeaza news.ro“Am spus ca vrem ca acesta sa fie cel mai bun turneu final al Cupei Mondiale si a fost cea mai buna…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP. ''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Eliberarea lui Navalnii coincide cu startul Cupei Mondiale la Fotbal. "Sunt din nou impreuna cu voi dupa un sejur de 30 de zile de inchisoare. Sunt foarte fericit ca ma aflu in libertate", a anuntat, joi, principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, pe contul sau de Twitter. Navalnii…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…

- Presedintele american Donald Trump a respins din nou orice legatura cu conducerea Rusiei, sustinand intr-un mesaj postat pe Twitter, ca nici spionul infiltrat de FBI in echipa sa de campanie nu a gasit vreun indiciu in acest sens.