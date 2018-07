Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat Departamentul Justiției al SUA. El sugereaza ca FBI ar fi inflitrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informații despre campania prezidențiala din anul 2016. Președintele american a susținut, citand surse anonime, ca cel puțin un reprezentant…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, ca statele membre NATO care nu iși respecta angajamentele in privința cheltuielilor militare vor avea de suportat consecințe, relateaza site-ul agenției The Associated Press.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a informat ca va face publica marti decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul in 2015, transmite EFE. "Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la Casa Alba, la ora 2,00…

- Rapperul american Kanye West i-a adus miercuri un omagiu lui Donald Trump, numindu-l "fratele sau", un mesaj care i-a adus multumiri din partea presedintelui american, relateaza AFP, potrivit news.ro."Nu trebuie sa fiti de acord cu Trump, dar nimeni nu ma poate impiedica sa-l iubesc", a scris…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat joi sustinerea fata de candidatura comuna SUA-Canada-Mexic la organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2016, amenintand totodata tarile care sustin Marocul, cealalta candidata, cu sanctiuni politice, informeaza AFP. "Statele Unite…