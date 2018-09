Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a atentionat luni Siria cu privire la o ofensiva la Idlib, ultima regiune siriana controlata de rebeli, declarand ca o asemenea operatiune ar putea provoca o "tragedie umana", transmite AFP. "Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, nu trebuie sa atace imprudent provincia…

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel, iar cei doi lideri au sustinut o conferinta de presa comuna inaintea discutiilor de la casa de oaspeti a Guvernului german, Meseberg. Donald Trump a reproșat Germaniei ca cere apararea NATO,…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…

- Fortele regimului sirian au bombardat joi pozitii ale rebelilor si jihadistilor in provincia Idlib (nord-vest), in timp ce a comasat intariri in imprejurimile sale in vederea unui asalt asupra bastionului insurgent, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.…

- Liderul Osetiei de Sud, o regiune separatista georgiana sustinuta de Rusia, a fost primit luni la Damasc de aliatul Moscovei, presedintele sirian Bashar al-Assad, au informat mass-media siriene, relateaza marti Reuters, preluata de agerpres. ''Presedintele'' Osetiei de Sud, Anatoli Bibilov,…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…