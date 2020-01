Donald Trump avertizează Iranul: "Nu poate exista un alt masacru" Donald Trump a transmis, mai intai, un mesaj pentru poporul iranian: „Am fost alaturi de voi inca de la inceputul mandatului meu si administratia mea va continua sa fie alaturi de voi. Urmarim indeaproape protestele voastre si suntem inspirati de curajul vostru". Presedintele a revenit: "Guvernul din Iran trebuie sa permita organizatiilor pentru drepturile omului sa monitorizeze si raporteze fapte din teren despre protestele iranienilor. Nu poate exista un alt masacru al protestatarilor pasnici, nici o blocare a internetului. Lumea urmareste". Imagini SOCANTE cu avionul prabusit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

