- Coreea de Nord a amenintat miercuri ca ar putea renunta la intalnirea intre liderul sau supem Kim Jong-un si presedintele american Donald Trump, daca Statele Unite vor continua sa o preseze pentru a renunta complet la armele nucleare, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Cei trei americani eliberati din închisorile nord-coreene au revenit în Statele Unite. Fostii prizonieri au fost asteptati la aeroport chiar de Donald Trump, care a anuntat ca gestul dictatorului Kim Jong-un poate reprezenta un mare pas înainte

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei „prizonieri“ americani, eliberati de Coreea de Nord, si „care par sa se fie sanatosi“, relateaza The Associated Press.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, luni, ca viitoarea sa intalnire cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, ar putea avea loc in ”Casa Pacii”, situata la granita dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, relateaza site-ul ...

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi mentinut,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, marti, ca Washingtonul a purtat discutii directe la nivel inalt cu Phenianul in vederea organizarii viitoarei intalniri cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza site-ul postului CNN.

- Consilierii de securitate din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la sfarsitul saptamanii trecute pentru a pregati posibila intalnire dintre liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala de la Seul.